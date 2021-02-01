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В Турции в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Турции в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 5,1

В бассейне Эгейского моря в окрестностях города Измир произошли два мощных землетрясения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство “Anadolu”.

Согласно информации, опубликованной на сайте Центра управления бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), первое землетрясение произошло в 08.46, магнитудой 5,1  на глубине 20,69 км, а второе - в 08.47, магнитудой 4,8 на глубине 7 км.

Информация о человеческих потерях и материальном ущербе пока не опубликована.


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