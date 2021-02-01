Минздрав Киргизии подготовится к третьей волне COVID-19

Правительство Киргизии поручило Минздраву страны подготовиться к возможной третьей волне коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает в понедельник пресс-служба правительства республики.

"Министерству здравоохранения Киргизии поручено обеспечить полную готовность системы здравоохранения к возможной третьей волне распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, и.о. вице-премьера Киргизии Эльвира Сурабалдиева провела совещание с членами научно-консультативного совета по COVID-19,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Необходимо полностью подготовить медучреждения к возможной третьей волне, развернув в них достаточное количество основных и резервных коек, обучив и переобучив медиков профилактике и лечению коронавируса, создав достаточный запас лекарств и медицинских изделий, заявила Сурабалдиева.

По ее словам, Минздрав также должен продолжить работу по вопросу будущей вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

По последним данным, в Киргизии зарегистрировано более 84,5 тыс. случаев заражения COVID-19, более 80 тыс. человек вылечились, 1 412 скончались от инфекции.