Заседание Межправительственного совета ЕАЭС пройдет в существующем формате

Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в существующем формате.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге 1 февраля сообщил помощник председателя Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

“Заседание состоится 5 февраля в Алматы, оно пройдет в существующем формате”, - сказал он.

В повестке заседания межправительственного совета ЕАЭС 11 вопросов.

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, действующее с 1 января 2015 года. Страны-участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Молдова в ЕАЭС имеет статус наблюдателя с мая 2018 года.