В научно-техническом прогрессе важно правильное распределение ресурсов и их координация: министр ВП

За последние 2 года объем средств, выделяемых из государственного бюджета на исследования и опытно-конструкторские разработки в области военной промышленности Армении, увеличился более чем в 2,5 раза.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в ходе парламентских слушаний на тему “Наука как основа безопасности и развития”, - заявил министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян.

Министр подчеркнул, что мир меняется очень быстро, в основе изменений лежит научный, научно-технический прогресс. “Изменения в этих областях привели к кардинальным изменениям в мировых системах безопасности. Однако это не значит, что надо лишь развивать новые научные направления, финансировать их. Это означает, что нам нужна гораздо более серьезная институциональная координация. Приоритеты должны быть пересмотрены и приведены к новым стандартам”, - сказал Аршакян, отметив роль Национальной академии наук Армении в институциональном научном развитии.

Аршакян также коснулся среды безопасности в лингвистическом, культурном, арменологическом, философском и других направлениях. “Мы в этих областях находимся в очень агрессивной среде. Наши соседние страны ежедневно искажают карты, историю, языковедческие и другие фундаментальные науки. И это имеет конкретные последствия. Чтобы избежать и смягчить такие последствия, в этих областях необходимо проводить более согласованную работу”, - сказал министр.

Он также сообщил, что за последние 2 года суммы госбюджета, предусмотренные на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области военной промышленности, были увеличены более чем в 2,5 раза. Министр напомнил, что приоритеты программы правительства предусматривают, что Армения должна быть высокотехнологичной страной. “Чтобы иметь такую страну, мы должны руководствоваться правильной структурой предоставления ресурсов. Таким образом, четкое определение приоритетов, правильная координация, правильное распределение ресурсов - усиление инструментов. Это основные направления, с помощью которых мы наконец сможем противостоять угрозе нашему существованию и безопасности в этом агрессивном регионе”, - сказал Аршакян.

Он заверил, что, в частности, в направлении радиоинженерии и программных алгоритмических и приборостроительных направлений, а также радаров, систем связи, физики, математики и других алгоритмов, действительно есть большой потенциал, необходимый для военной промышленности.