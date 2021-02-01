Байден обсудит с республиканцами их предложения по пакету мер для борьбы с пандемией

Президент США Джо Байден готов обсудить с сенаторами-республиканцами их предложения по пакету мер для борьбы с пандемией и ее экономическими последствиями. Об этом сообщается в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Ранее 10 сенаторов-республиканцев во главе со Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) направили Байдену письмо, в котором сообщили о подготовке ими альтернативы программе краткосрочных мер на сумму $1,9 трлн, предложенной до этого главой вашингтонской администрации. Законодатели попросили Байдена о встрече для более детального обсуждения их проекта, который республиканцы считают компромиссным,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сегодня президент получил письмо от 10 сенаторов-республиканцев, которые просят о встрече с ним для обсуждения их идей относительно действий, необходимых для преодоления этого кризиса. В ответ президент поговорил с сенатором Коллинз и пригласил еще других подписавших письмо прийти в Белый дом в начале недели для полноценного обмена мнениями", - сказано в заявлении Псаки.

Коллинз позднее сообщила на своей странице в Twitter, что встреча сенаторов с Байденом состоится в понедельник, 1 февраля. "[Мы] ценим оперативный ответ президента на наше письмо и рады принять его приглашение посетить Белый дом завтра днем", - говорится в сообщении.