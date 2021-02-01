В Арцахе на стационарном лечении находятся 25 больных COVID-19

В Арцахе 1 февраля проведено 18 тестов, из которых 2 оказались с положительным результатом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

“Инфицированные - контактные лица ранее подтвержденных различных очагов. В общей сложности в Арцахе подтверждено 2 334 случая COVID-19, 31 - со смертельным исходом. От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получают 25 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях. Всего проведено 19 309 тестов. Специалисты ГНКО “Центр эпидемиологии и гигиены” Министерства здравоохранения Республики Арцах провели дезинфекционные работы в очагах инфекции, а также забор проб для тестирования. Министерство здравоохранения Республики Арцах во избежание новых вспышек вновь призывает следовать указаниям, чтобы насколько возможно скорее преодолеть коронавирусную инфекцию”, - отмечается в сообщении МЗ Арцаха.