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Арцрун Ованнисян не исключает, что в ходе войны ему предоставлялась неверная информация

Арцрун Ованнисян не исключает, что в ходе войны ему предоставлялась неверная информация

Координатор единого информационного центра Арцрун Ованнисян не исключает, что в ходе войны ему предоставлялась неверная информация.

Как передает «Арменпресс», об этом Ованнисян заявил журналистам 1 февраля в Национальном собрании.

“В дни войны с моей стороны было около 170 публикаций “Мы победи”, а не “Побеждаем”, и столько же публикаций, что ситуация очень тяжелая, что это борьба за выживание и т. д.  Мы  проиграли войну, мы все в очень тяжелом эмоциональном состоянии и обязательно хотим найти предателей. Я очень сожалею, что предателей ищут среди военных”, - сказал Ованнисян.

Арцрун Ованнисян добавил, что на протяжении всей войны он информацию получал исключительно из Министерства обороны, Генштаба и Армии обороны, однако он не исключает того, что получал и неверную информацию.

“Не исключаю, в ходе войны было много противоречий”, - отметил Арцрун Ованнисян.


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