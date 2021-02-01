СМИ: военные Мьянмы заявили о планах провести выборы и сформировать правительство
11:18, 1 Февраль, 2021
Вооруженные силы Мьянмы заявили о планах провести выборы после отмены режима чрезвычайного положения и сформировать новое правительство. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".
Как отмечает агентство, режим ЧП, после которого состоятся выборы, продлится в течение одного года. После этого полномочия будут переданы новому составу правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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