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СМИ: военные Мьянмы заявили о планах провести выборы и сформировать правительство

СМИ: военные Мьянмы заявили о планах провести выборы и сформировать правительство

Вооруженные силы Мьянмы заявили о планах провести выборы после отмены режима чрезвычайного положения и сформировать новое правительство. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

Как отмечает агентство, режим ЧП, после которого состоятся выборы, продлится в течение одного года. После этого полномочия будут переданы новому составу правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 


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