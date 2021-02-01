СМИ: военные Мьянмы заявили о планах провести выборы и сформировать правительство

Вооруженные силы Мьянмы заявили о планах провести выборы после отмены режима чрезвычайного положения и сформировать новое правительство. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

Как отмечает агентство, режим ЧП, после которого состоятся выборы, продлится в течение одного года. После этого полномочия будут переданы новому составу правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.