Россия надеется на улучшение отношений с ЕС после визита Борреля в Москву

Россия надеется на возможность улучшения отношений с Евросоюзом в результате визита главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля в Москву, который запланирован на 4-6 февраля, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Отвечая на вопрос, будет ли возможно несколько разморозить отношения России и ЕС в результате этого визита, он сказал: "Надеюсь, что да. Однако я не могу сказать, что отношения в глубокой заморозке",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Контракты между сторонами продолжаются, отметил он. "К примеру, недавно прошли консультации по торгово-политическим вопросам, по защите персональных данных, практически постоянно идет сверка часов по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в связи с ядерной программой Тегерана", - рассказал он.

В России хотели бы, чтобы визиты, подобные намеченному приезду в Москву главы Внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, были более частыми, заявил в Владимир Чижов.

"Конечно", - ответил он на вопрос, хотели бы в РФ, чтобы подобные визиты и встречи с участием главы дипломатии ЕС в Москве или Брюсселе были более частыми.

"Прошлый такой визит в Россию осуществила Федерика Могерини, предшественница Жозепа Борреля на его нынешнем посту. И было это аж в апреле 2017 года. Хотя, конечно, с тех пор были и телефонные разговоры, и встречи в кулуарах различных мероприятий, но полноценных визитов не было", - напомнил Чижов.