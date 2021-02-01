342 несчастных случая, 110 пострадавших: МЧС подводит итоги недели

В Национальном центре кризисного управления СС МЧС Армении с 25 по 31 января зарегистрировано 342 несчастных случая, 141 из которых - чрезвычайные, в том числе 56 пожаров, 2 обвала, 1 камнепад, 9 попыток самоубийства, 60 ДТП, а также 96 бытовых вызовов. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщило, что в результате несчастных случаев пострадали 110 человек. Благодаря оперативно-спасательных действиям, спасены 4 человека.

Всего за минувшую неделю зарегистрировано 18 смертей в результате несчастных случаев и 10 случаев отравления.

В связи с погодными условиями и другими факторами зафиксировано 55 случаев блокирования на автодорогах транспортных средств. Спасатели оказали помощь 98 гражданам и перевели в безопасное место 59 заблокированных транспортных средств.

МЧС Армении призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.