В селе Шош восстанавливаются 15 домов
11:12, 1 Февраль, 2021
Во время войны в селе Шош Аскеранского района Республики Арцах пострадало 93 частных дома.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве градостроительства Республики Арцах.
“В селе Шош ведутся ремонтно-демонтажные работы. В настоящее время группа строительных бригад восстанавливает 15 частных домов, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца февраля. В селе уже действуют школа и детский сад”, - сказано в сообщении Министерства градостроительства.
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