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В селе Шош восстанавливаются 15 домов

В селе Шош восстанавливаются 15 домов

Во время войны в селе Шош Аскеранского района Республики Арцах пострадало 93 частных дома.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве градостроительства Республики Арцах.

“В селе Шош ведутся ремонтно-демонтажные работы. В настоящее время группа строительных бригад восстанавливает 15 частных домов, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца февраля. В селе уже действуют школа и детский сад”, - сказано в сообщении Министерства градостроительства.


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