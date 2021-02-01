В Армении подтверждено 62 новых случая COVID-19, выздоровели 281 заболевших

По состоянию на 11:00 1 февраля в Армении подтверждено 62 новых случая COVID-19, 281 заболевших вылечились, есть 4 летальных исхода. Малое количество подтвержденных случаев обусловлено малым количеством тестов в выходные дни. Таким образом, за последние сутки проведено 1 473 теста, всего проведено 649 993 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 167 088 случаев COVID-19, 157 800 из которых вылечились, есть 3 084 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 435 пациентов.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.