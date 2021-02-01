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Труднопроходимы некоторые участки межгосударственной трассы, связывающей Арцах с Арменией

Труднопроходимы некоторые участки межгосударственной трассы, связывающей Арцах с Арменией

Единственная межгосударственная трасса, связывающая Арцах с Арменией, труднопроходима на участке села Лисагор, на ней местами гололедица.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха.

На участке Зангер-Сараван Сюникской области - гололедица. Из-за метели закрыта автодорога Горис-Сисиан. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что внутригосударственные дороги на территории Республики Арцах открыты лишь для транспортных средств, оснащенных зимними шинами. На всех направлениях проводятся работы по очистке снега”, - сообщают в службе, советуя водителям ездить исключительно на автомобилях, оснащенных зимними шинами.


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