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В Арцахе построен четвертый блок-модульный городок 

В Арцахе построен четвертый блок-модульный городок 

Специалисты по материально-техническому обеспечению Министерства обороны России в кратчайшие сроки в селе Хачмач для улучшения условий дислокации военнослужащих российской миротворческой группы в Арцахе построили очередной блок-модульный городок.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

Блок-модульный городок обеспечивает комфортные условия проживания военнослужащих: электроснабжение, автономное отопление, душевые, водоснабжение, канализацию.

На территории каждого городка есть тренажерный зал с искусственным покрытием, медицинский пункт, комната для чистки одежды, комната отдыха, офис, столовая, а также продуктовый склад”, - говорится в сообщении МО РФ.


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