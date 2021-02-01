В процессе определения границ в основу решений должны быть заложены права жителей Армении: ЗПЧ

Права граждан Республики Армения должны лежать в основе решений, принимаемых в процессе определения границ, с учетом всех ошибок, допущенных в прошлом. Об этом, как сообщает «Арменпресс», на своей странице в Facebook заявил Защитник прав человека Республики Арман Арман Татоян.

“В 1923 году для искусственного отделения Армении от Арцаха был образован Красный Курдистан. Тогда же обострились и приграничные споры с Зангезуром Армянской ССР. Одной из главных забот жителей Зангезура в то время был вопрос о правах сельчан на земли, зимние и летние пастбища и сады. Например, в октябре 1925 г. в справке наркома Армянской ССР А. Ерзнкяна говорилось, что районы к западу от границы между Мегри и Карягино (Джебраил) в основном были зимними пастбищами, которые фактически использовались жителями сел Капан и Мегри, не имеющих пастбищ. Одна из главных причин заключалась в том, что без этих пастбищ скотоводство деревень указанных районов было бы парализовано. В другом случае - глава местной комиссии по демаркации границ между Зангезурским и Курдистанским районами Я. Кочетков, в основе несогласия с азербайджанскими предложениями, касающегося села Тгут, заложил то, что это один из районов Шванидзора. Земли, сады и пастбища прикреплены друг к другу, отделить их невозможно”, - отметил Арман Татоян.

Защитник прав человека Армении отметил, что такие же споры о правах жителей были и между селами Капан, Зангелан и Хознавар и Азербайджаном. По словам Защитника, в 1924, 1926, 1929, 1935 годах местная комиссия АрмССР по разрешению пограничных споров и особенно Закавказская ЦК права сельских жителей обсуждали недостаточно. Например, были проигнорированы малочисленность населения Зангезура и связи между селами (административные, экономические и т. д.), не учитывалось то, какие трудности могли возникнуть в вопросе прав жителей сел.

Не уделялось должного внимания и безопасности деревень - нападения различных банд из Курдистана на армянские деревни, кражи и т. д. Что напрямую повлияло на использование пастбищ и других земель сельчанами. Например, когда в феврале 1929 г. решением закавказского президиума 21 деревня в бассейне рек Вохджи и Басут, были переданы Джебраилскому велаяту Азербайджана. Все это еще раз подтверждает, что в процессе определения границ права народа Армении должны лежать в основе решений. Необходимо учитывать все допущенные ранее ошибки, извлечь из них необходимые уроки и не допустить нарушения или игнорирования прав”, - заключил Арман Татоян.