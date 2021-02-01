В сопровождении российских миротворческих сил и военной полиции за прошедшие сутки в Арцах вернулись 112 человек, которые покинули свои дома из-за боевых действий.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

“С 14 ноября 2020 г. по сей день, в Арцах вернулись 51 851 человек”, - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован на основе 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.