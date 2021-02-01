Безработица в Армении в ноябре по сравнению с прошлым годом снизилась на 2%

В ноябре 2020 года в Армении по сравнению с тем же месяцем прошлого года безработица (зарегистрированные в центрах занятости безработные) снизилась на 2% и составила 61 000 человек, тогда как в Евразийском экономическом союзе уровень безработицы вырос в 3,6 раза, дойдя до 3 млн 488 001 человек. Об этом «Арменпресс» стало известно с сайта Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), согласно которому, по сравнению с октябрем прошлого года уровень безработицы в Армении вырос на 0,6%, а в ЕАЭС снизился на 9,2%.

При этом, если число безработных в Беларуси в ноябре 2020 года составило 8 004 человек и сократилось по сравнению с предыдущим ноябрем на 18,1%, по сравнению с октябрем 2020 года -на 5,4%, то число зарегистрированных безработных в Казахстане достигло 207 000 человек, увеличившись по сравнению с ноябрем 2019 года на 36,2%, а по сравнению с октябрем прошлого года - на 6,9%. В Кыргызстане эти показатели составили 78 005 человек, снижение на 3,5% и рост на 0,1%. В России зафиксирован самый большой рост числа безработных - 3 млн 133 002 человек, по сравнению с ноябрем прошлого года - в 4,7 больше, по сравнению с октябрем 2020 года показатель снизился на 9,7%.

Количество свободных рабочих мест в службах занятости населения в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года сократилось в Армении - на 67,7% (до 1 004 человек), в Беларуси -на 16,6% (75 002 человек), в Кыргызстане - на 39,2% (3 002 человек), в России - на 10,6% (1 млн 746 000 человек), по Казахстану данных нет.