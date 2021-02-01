Kyodo: военные контролируют улицы крупнейшего города Мьянмы после ареста президента

Военные контролируют район вокруг здания администрации Янгона, крупнейшего города Мьянмы, где в ночь с воскресенья на понедельник по местному времени власть перешла в руки командования вооруженных сил. Как сообщает японское информационное агентство Kyodo, на улицах видны солдаты и армейские машины. Однако в целом, по сведениям агентства в Янгоне и других городах страны сохраняется спокойная обстановка. В то же время там с большими перебоями работает интернет и телефонная связь, отключено телевидение.

В понедельник армейская телевизионная сеть Мьянмы Myawaddy сообщила, что военные страны объявили о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Они информировали, что заявление о введении режима ЧП было подписано вице-президентом Мьин Све. Военные объявили его исполняющим обязанности президента. В то же время, как говорится в сообщении, власть в стране передана в руки главнокомандующего вооруженными силами генерала Мин Аун Хлаина. По сведениям агентства Reuters, военные объяснили, что решение о введении чрезвычайного положения было принято из-за имевших место, по их мнению, фальсификаций на только что состоявшихся парламентских выборах,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На них победила правящая партия Национальная лига за демократию, а сторонники военного командования потерпели существенное поражение. В понедельник ожидалось начало процесса формирования правительства страны на основе результатов выборов.

Ранее агентства Reuters и Agence France Press сообщили со ссылкой на пресс-секретаря Национальной лиги за демократию (НЛД) Мьо Ньинта, что утром в понедельник были задержаны президент страны Вин Мьин и глава НЛД лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, занимающая посты государственного советника и главы МИД республики. Она считалась фактическим лидером страны.

Пресс-секретарь НЛД сообщил, что другие высокопоставленные представители партии тоже были "схвачены".