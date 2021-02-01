Служба по ЧС МВД Арцаха поисковые работы продолжает в Гадрутском и Варандском районах

Государственная служба по ЧС МВД Республики Арцах сообщает, что спасательно-поисковые работы военнослужащих погибших в ходе боевых действий и пропавших без вести, 1 февраля продолжаются в Гадрутском и Варандском районах (Физули). Как передает «Арменпресс», по данным службы, в результате поисковых работ с 13 ноября 2020 года по 31 января 2021 года обнаружены останки 1 345 погибших.