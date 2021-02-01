По предложению президента ФФА Армена Меликбекяна Юра Мовсисян назначен послом ФФА в Северной Америке.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. Бывший нападающий сборной Армении Юра Мовсисян, принявший решение завершить футбольную карьеру, в связи с этим распространил сообщение, в котором, в частности, говорится: “В течение всей своей карьеры я всегда знал, что этот день настанет. Я всегда думал, что для меня все будет проще, чем для многих моих товарищей по команде, завершивших карьеру. Все 14 лет своей карьеры я занимался тем, что любил больше всего. Каждый раз, когда я ступал на поле, я отдавался игре на 100 процентов, и теперь, учитывая все то, что происходило со мной в последний год: мои травмы, уход из “Реал Солт-Лейк”, осознание того, что не смогу играть на 100 процентов, я принял решение уйти сейчас, в желаемых для меня условиях, чем затягивать это еще на несколько лет.

Я горжусь тем, что играл в нескольких из лучших лиг мира, что жил в лучших городах мира. Благодарен всем моим товарищам по команде, которые играли со мной на протяжении всей моей карьеры, всем тренерам, которые тренировали меня. Практически во всех клубах, в которых я играл, я добивался достижений, которые были мне дорого.

Тем не менее, игра за сборную Армении была для меня особенной. Каждый футболист мечтает с ранних лет выступать за сборную своей страны. Я решил играть за свою родину, за сборную Армении, хотя игра за США позволила бы мне играть на чемпионате мира. Для меня это было большой честью, потому что я хотел присоединиться к сборной Армении, чтобы изменить ситуацию. Могу с гордостью сказать, что мне это удалось. Я принадлежу к одному из лучших поколений в истории армянского футбола, доставлявшего столько радости нашему народу, что является главным достижением моей 14-летней карьеры.

Завершая свое выступление, хочу еще раз поблагодарить всех людей, с которыми я играл в команде. Без товарищей по команде моя карьера никогда не была бы такой, какая она есть. Спасибо всем тренерам, персоналу федерации команды, всем людям, которые сыграли роль в моей карьере. Особая благодарность нашим замечательным фанатам, поддержку которых я чувствовал в самые трудные для меня моменты. Я надеюсь и уверен, что мы снова встретится в рамках футбольных матчей, вне зависимости от моего статуса”.

По предложению президента ФФА Армена Меликбекяна Юра Мовсисян назначен послом ФФА в Северной Америке.

“Я глубоко убежден, что Юра Мовсисян - один из лучших футболистов Армении после обретения независимости. Уверен, что его знания, опыт и энтузиазм будут очень полезны в рамках начатого нами сотрудничества. Юра Мовсисян станет мостом, благодаря которому укрепится связь между ФФА и нашими соотечественниками в Северной Америке, играющими в футбол”, - отметил в связи с этим Армен Меликбекян. В свою очередь, Юра Мовсисян отметил: “Я счастлив, быть здесь. После завершения карьеры я хочу быть максимально полезным для нашего футбола. В Соединенных Штатах, в основном в Северной Америке, проживает много армян. Именно поэтому отсюда нужно поддерживать связь с Арменией, совместными усилиями способствовать скорейшему решению проблем и развитию футбола Армении”.