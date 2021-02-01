Геворг Казарян будет выступать за другой клуб
09:58, 1 Февраль, 2021
Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Геворг Казарян будет выступать за другой клуб.
Как передает «Арменпресс», армянский полузащитник отныне на правах аренды будет выступать в составе “Ламии”. Контракт Казаряна с этим клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Футбольный клуб “Ламия” - предпоследний в турнирной таблице Суперлиги Греции. До этого Геворг Казарян выступал за клуб АЕЛ, в составе которого в общей сложности принял участие в 21 матче.
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