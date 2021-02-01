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 Геворг Казарян будет выступать за другой клуб

 Геворг Казарян будет выступать за другой клуб

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Геворг Казарян будет выступать за другой клуб.

Как передает «Арменпресс», армянский полузащитник отныне на правах аренды будет выступать в составе “Ламии”. Контракт Казаряна с этим клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Футбольный клуб “Ламия” - предпоследний в турнирной таблице Суперлиги Греции. До этого Геворг Казарян выступал за клуб АЕЛ, в составе которого в общей сложности принял участие в 21 матче.


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