Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Геворг Казарян будет выступать за другой клуб.

Как передает «Арменпресс», армянский полузащитник отныне на правах аренды будет выступать в составе “Ламии”. Контракт Казаряна с этим клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Футбольный клуб “Ламия” - предпоследний в турнирной таблице Суперлиги Греции. До этого Геворг Казарян выступал за клуб АЕЛ, в составе которого в общей сложности принял участие в 21 матче.