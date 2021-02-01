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На территории Армении есть закрытые автодороги, местами – гололедица

На территории Армении есть закрытые автодороги, местами – гололедица

На территории Армении, вследствие климатических условий есть закрытые автодороги

Как стало известно «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари. Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей,  труднопроходим  для легковых. В Котайкской и Сюникской областях, на отрезке Сараван-Зангер Вайоц Дзорской области, на автодорогах городов Вайк, Джермук - местами гололедица.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта лишь для грузовых автомобилей. На российской стороне скопилось около 470 грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.


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