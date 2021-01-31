COVID-19: в Арцахе подтверждено 6 новых случаев  

30 января в Арцахе был проведен 51 тест на COVID-19, и в результате тестирования подтвердились 6 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс в министерстве здравоохранения Республики Арцах, с инфицированными связываются различные ранее созданные центры.

«Специалисты ГНКО «Центр эпидемиологии и гигиены »Министерства здравоохранения Арцахской Республики» продолжают противоэпидемиологические мероприятия, а также проводят забор образцов для тестирования среди контактеров подтвержденных очагов.

Всего в Арцахе подтверждено 2332 случая заболевания коронавирусом, 31 из которых закончился летальным исходом. 24 инфицированных в настоящее время проходят лечение от коронавируса в стационаре, а пациенты с легкой формой заболевания получают амбулаторное лечение на дому. Был проведен 19 291 тест.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно скорее», - говорится в сообщении.