Время в Ереване: 11:07:36,   1 Февраль

COVID-19: в Арцахе подтверждено 6 новых случаев  

COVID-19: в Арцахе подтверждено 6 новых случаев  

30 января в Арцахе был проведен 51 тест на COVID-19, и в результате тестирования подтвердились 6 новых случаев заболевания коронавирусом. 

Как сообщили Арменпресс в министерстве здравоохранения Республики Арцах, с инфицированными связываются различные ранее созданные центры.

«Специалисты ГНКО «Центр эпидемиологии и гигиены »Министерства здравоохранения Арцахской Республики» продолжают противоэпидемиологические мероприятия, а также проводят забор образцов для тестирования среди  контактеров подтвержденных  очагов. 

Всего в Арцахе подтверждено 2332 случая заболевания коронавирусом, 31 из которых закончился летальным исходом. 24 инфицированных в настоящее время проходят лечение от коронавируса в стационаре, а пациенты с легкой формой заболевания  получают амбулаторное лечение на дому. Был проведен 19 291 тест.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно скорее», - говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации