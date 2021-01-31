На несанкционированных акциях в России задержано 35 работников СМИ

Число задержанных на несанкционированных акциях в России работников СМИ составляет 35, большинство из них отпущены после проверки документов, как передает Арменпресс сообщил ТАСС глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

"По состоянию на 15:30 по России задержано 35 работников СМИ. Больше всего в Санкт-Петербурге - 8 журналистов", - сказал он.

Соловьев добавил, что большинство журналистов отпущены после проверки документов.

Ранее сообщалось о 20 задержанных журналистах.

"Мы фиксируем каждый отдельный случай. <...> Все-таки, по моим данным, на прошлых митингах у нас была общая цифра около 40, а сейчас еще середина дня, и вряд ли такая большая цифра. Возможно, считая блогеров и тех, кто называет себя гражданскими журналистами, [задержаны] около 20 человек, может быть, больше. По нашим данным, так [выглядит ситуация], потому что разные системы подсчета. [Мы считаем] официально зарегистрированные СМИ и профессиональных журналистов", - сказал он.

Несанкционированные акции проходят в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции прошли 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.