Project LA, перекладывающий произведения известных армянских и зарубежных писателей на музыку и преобразующий их в песни, в очередной раз обратился к Егише Чаренцу, представив видеоклип по мотивам произведений великого поэта Days Sound («Звуки дней»).

Как передает Арменпресс, автором музыки является Левон Аревшатян, инструментальная обработка - Ваграм Яникян и Эдгар Айрапетян.

«Мы получили приятный сюрприз от друга Project LA, Абрама Мурадяна, который вместе со своими друзьями Гургеном Геворгяном и Аллой Киракосян снял клип на песню The Days Sound. Этот уникальный сюрприз, рожденный чаренцевской поэзией, чудесной красотой природы и неразрывной связью человека, конечно же, растопил лед моих сердец...

"Жизнь продолжается. Давайте любить ее прекрасные проявления, которые столь тонко отражены в этом прекрасном видео. Спасибо за вкус, дорогой Абраам, Алла и Гурген. Особая благодарность Ваграму Яникяну и Эдгару Айрапетяну за красивую инструментальную обработку песни», - говорится в сообщении на официальной странице проекта в Facebook.

Project LA создал композитор Леон Аревшатян. Автор музыки всех песен проекта - Аревшатян, солист - Гор Суджян. В рамках Project LA родились работы по произведениям Вагана Терьяна, Егише Чаренца, Эдгара Аллана По, Паруйра Севака, Амо Сагьяна и других авторов.