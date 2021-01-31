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Лидеров шахматного турнира в первой группе - двое

Лидеров шахматного турнира в первой группе - двое

В ереванском Доме шахмат имени Тиграна Петросяна состоялись партии 8-го тура первых групповых турниров Армении среди мужчин и женщин.

Как  передает Арменпресс, в борьбе мужчин с 6 очками лидируют Давид Шагинян и Левон Бабуджян. Мамикон Гарибян набрал 5,5 баллов.

В женской борьбе также сложилось двоевластие. Лидируют Астхик Акопян и Арпине Григорян, набравшие  по 7 очков. Анна Хачатрян и Наре Аракелян делят соответственно 3-4 места с 5,5 очками.

В мужском турнире принимают участие 14 шахматистов, в том числе 5 гроссмейстеров и 5 мастеров международного класса. Член женской сборной Армении Анна Саркисян также принимает участие – в мужском турнире. В женском турнире принимают участие 10 шахматисток.


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