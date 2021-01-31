Путин и Байден согласились, что разногласия РФ и США требуют интенсивного диалога

Президенты России и США - Владимир Путин и Джо Байден - в своем первом телефонном разговоре констатировали наличие очень глубоких разногласий, которые требуют достаточно интенсивного диалога двух стран. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Откровенность [состоявшейся беседы] заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о тональности беседы лидеров, состоявшейся 26 января, Песков отметил, что в ней "была деловитость и прагматичность".

Одним из примеров разногласий стала оценка ситуации на Украине: пресс-служба Кремля по итогам разговора использовала формулировку "внутриукраинское урегулирование", тогда как пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки упомянула "продолжающеюся агрессию со стороны России" в отношении Украины. "Это позиция Соединенных Штатов Америки, с которой мы категорически не согласны, - подчеркнул Песков. - Это одно из концептуальных разногласий, которые [находятся] на повестке дня наших отношений". Он добавил, что по этому разногласию "российская сторона и президент Путин будут неустанно и последовательно доводить" свою "убежденную позицию до собеседника".

По его словам, с инициативой проведения разговора российская сторона вышла "буквально через несколько дней" после состоявшейся 20 января инаугурации нового американского президента. Отвечая на вопрос, сложно ли было согласовать этот контакт, представитель Кремля отметил, что "существует стандартная дипломатическая практика, когда формулируется предложение о проведении разговора, заявляется о тех темах, которые планируется поднять в общем, без деталей, и затем ожидается ответ противоположной стороны". Несколько дней, потребовавшиеся на согласование разговора лидеров, Песков назвал "нормальной практикой".

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 26 января и продолжался чуть более 35 минут. Лидеры, в частности, выразили удовлетворение в связи с состоявшимся в тот же день обменом дипломатическими нотами о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, обсудили возможности сотрудничества в борьбе с пандемией, в торгово-экономической и других сферах, темы международных соглашений и другие актуальные вопросы.

Фото - BBC