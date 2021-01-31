«Ширак» победил «Севан» в товарищеском матче

Гюмрийский футбольный клуб «Ширак» провел товарищеский матч с «Севаном».

Как передает Арменпресс, на тренировочных сборах в Дзорахпюре «Ширак» в первом товарищеском матче обыграл «Севан» со счетом 1:2. Среди гюмрийцев отличились Арман Асланян и Арам Мурадян.

Сборы «Ширака» пройдут с 30 января по 12 февраля, после чего команда вернется в Гюмри. Первый официальный матч «Ширака» в 2021 году состоится 20 февраля в Академии футбола Гюмри. Противник - «Лори».

Лидерами турнирной таблицы Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу являются команды «Арарат», «Алашкерт» и «Арарат-Армения». У клубов по 18 очков. У «Лори» 17 очков. «Ноа» занимает 16-е место в таблице (16 очков), у «Урарту» - 15 очков, у «Вана» - 10 очков. Замыкают турнирную таблицу «Пюник» и «Ширак» (по 5 очков)..