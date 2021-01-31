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Спасатели обнаружили  тело пропавшего  гражданина

Спасатели обнаружили  тело пропавшего  гражданина

31 января в Разданском ущелье спасатели нашли тело Г.Н.

30 января в 20:33 часов  в Национальный центр управления кризисами поступил  сигнал о том, что   в Разданском ущелье, недалеко от ресторана «Принцесса Марианна»  пропал ребенок, и  для проведения поисковых работ необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 31 января в 11:44 часов для возобновления  поиска на место   выехала   группа Специального спасательного центра Управления спасательных сил МЧС.


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