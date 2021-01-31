Спасатели обнаружили  тело пропавшего  гражданина

31 января в Разданском ущелье спасатели нашли тело Г.Н.

30 января в 20:33 часов в Национальный центр управления кризисами поступил сигнал о том, что в Разданском ущелье, недалеко от ресторана «Принцесса Марианна» пропал ребенок, и для проведения поисковых работ необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 31 января в 11:44 часов для возобновления поиска на место выехала группа Специального спасательного центра Управления спасательных сил МЧС.