«Ереван Баскет» обыграл «Гюмри». Женский чемпионат Армении по баскетболу

Состоялся очередной тур женского чемпионата Армении по баскетболу.

Как передает Арменпресс, в чемпионате Армении VBET "Гюмри" в гостях проиграл клубу "Ереван Баскет" со счетом 24-84.

Самым результативным игроком матча стала Нарине Гёкчян («Ереван Баскет»), набравшая 29 очков.

Чемпионат пройдет по круговой системе – 6 туров. Затем по результатам 6 туров команды продолжат матчи в плей-офф.