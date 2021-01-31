Время в Ереване: 11:07:36,   31 Январь

«Ереван Баскет» обыграл «Гюмри». Женский чемпионат Армении по баскетболу

«Ереван Баскет» обыграл «Гюмри». Женский чемпионат Армении по баскетболу

Состоялся очередной тур женского чемпионата Армении по баскетболу.

Как  передает Арменпресс, в чемпионате Армении VBET "Гюмри" в гостях проиграл   клубу "Ереван Баскет" со счетом 24-84.

Самым результативным игроком матча стала Нарине Гёкчян («Ереван Баскет»), набравшая 29 очков.

Чемпионат пройдет по круговой системе – 6 туров. Затем по результатам 6 туров команды продолжат матчи в плей-офф.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации