«Ереван Баскет» обыграл «Гюмри». Женский чемпионат Армении по баскетболу
14:41, 31 Январь, 2021
Состоялся очередной тур женского чемпионата Армении по баскетболу.
Как передает Арменпресс, в чемпионате Армении VBET "Гюмри" в гостях проиграл клубу "Ереван Баскет" со счетом 24-84.
Самым результативным игроком матча стала Нарине Гёкчян («Ереван Баскет»), набравшая 29 очков.
Чемпионат пройдет по круговой системе – 6 туров. Затем по результатам 6 туров команды продолжат матчи в плей-офф.
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