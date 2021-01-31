«Пюник» отправляется в Дубай на сборы

Готовясь ко второй половине сезона 2020/21, «Пюник» отправляется на сборы в Объединенные Арабские Эмираты – в город Шарджу.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сборы начнутся 31 января и завершатся 14 февраля. Команда остановится в гостиничном комплексе Novotel Sharjah Expo Center. Тренировки пройдут в спортивно-культурном центре «Шарджа». «Пюник» проведет товарищеские матчи в рамках Gold’s Gym Training Camp. 2 февраля соперником команды станет «Родина», представляющая российскую Профессиональную футбольную лигу, а 12 февраля «Зенит» - представляющий российскую Премьер-лигу. Имя третьего соперника «Пюника» станет известно позже.

Лидерами турнирной таблицы Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу являются команды «Арарат», «Алашкерт» и «Арарат-Армения». У клубов по 18 очков. У «Лори» 17 очков. «Ноа» занимает 16-е место в таблице (16 очков), у «Урарту» - 15 очков, у «Вана» - 10 очков. Замыкают турнирную таблицу «Пюник» и «Ширак» (по 5 очков).