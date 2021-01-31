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С 1 по 5 февраля осадков не ожидается. Воздух прогреется на 5-6 градусов

С 1 по 5 февраля осадков не ожидается. Воздух прогреется на 5-6 градусов

Во второй половине дня 31 января в отдельных районах  Армении ожидаются осадки. С 1 по 5 февраля осадков не ожидается.

Ветер   юго-западный, 5-10 м / с, 31 января ожидается усиление ветра, местами до 18-23 м/с, а также метель - с низкой горизонтальной видимостью.

Во второй половине дня 1-3 февраля температура воздуха постепенно повысится на 5-6 градусов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 31 января в Ереване ожидаются слабые осадки. С 1 по 5 февраля без осадков.


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