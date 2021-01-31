В 15:00-16:00 часов  на трассе Горис-Сисиан ожидается шквальная метель. Она прекратится ночью

С 15:00 до 16:00 часов на трассе Горис-Сисиан ожидается метель при шквальном ветре, метель ослабнет и прекратится только ночью.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

«Дорогие соотечественники, сильная метель, начавшаяся вчера в Сюникской области, не прекращается. Дорога Горис-Сисиан и перевал Варденяц все еще закрыты. На данный момент в направлении Гориса и Ишханасара образовалось большое скопление автотранспорта.

Призываем водителей не ждать скорого изменения ситуации, так как сегодня в 15: 00-16:00 часов ожидается шквальная метель, скорость ветра достигнет 30 м/с, а на участке Зангер - 15 м/с. Метель ослабнет и прекратится только ночью.

Уважаемые водители, просим вас вернуться и дождаться дополнительной информации о прохождении указанного участка дороги.

Еще раз призываем не выходить на территорию сельскими дорогами, не создавать дополнительных трудностей.

Сообщаем, что совместными усилиями МЧС, органов территориального самоуправления, ДП и других ведомств принимаются меры по выводу заблокированных транспортных средств и оказанию помощи гражданам. Задействована дополнительная техника», - говорится в заявлении.