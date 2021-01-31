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В 15:00-16:00 часов  на трассе Горис-Сисиан ожидается шквальная метель. Она прекратится ночью

В 15:00-16:00 часов  на трассе Горис-Сисиан ожидается шквальная метель. Она прекратится ночью

С 15:00 до 16:00 часов  на трассе Горис-Сисиан ожидается метель при шквальном ветре, метель   ослабнет и прекратится только ночью.

Об этом  Арменпресс  сообщили в  Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

 «Дорогие соотечественники, сильная метель, начавшаяся вчера в Сюникской области, не прекращается. Дорога Горис-Сисиан и перевал Варденяц все еще закрыты. На данный момент в направлении Гориса и Ишханасара образовалось  большое скопление  автотранспорта.

Призываем   водителей не ждать скорого изменения ситуации, так как сегодня в 15: 00-16:00 часов  ожидается шквальная метель, скорость ветра достигнет 30 м/с, а на участке Зангер - 15 м/с.  Метель ослабнет и  прекратится только ночью.

Уважаемые водители, просим вас вернуться и дождаться дополнительной информации о прохождении указанного участка дороги.

Еще раз призываем не выходить на территорию сельскими дорогами, не создавать дополнительных трудностей.

Сообщаем, что совместными усилиями МЧС, органов территориального самоуправления,  ДП и других ведомств принимаются меры по выводу заблокированных транспортных средств и оказанию помощи гражданам. Задействована дополнительная техника», - говорится в заявлении.


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