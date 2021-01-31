«Пюник» расторг контракт с полузащитником Артемом Габелоком

Футболист «Пюника», многократного чемпиона Армении, покинул клуб.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футбольный клуб «Пюник» расторг контракт с украинским полузащитником Артемом Габелоком по обоюдному согласию. 26-летний футболист перешел в «Пюник» в сезоне 2020/21, где провел 8 матчей.

Лидерами турнирной таблицы Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу являются команды «Арарат», «Алашкерт» и «Арарат-Армения». У клубов по 18 очков. У «Лори» 17 очков. «Ноа» занимает 16-е место в таблице (16 очков), у «Урарту» - 15 очков, у «Вана» - 10 очков. Замыкают турнирную таблицу «Пюник» и «Ширак» (по 5 очков).