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«Театр на экране»: новый проект Ванадзорского драматического театра  имени Ованнеса Абеляна 

«Театр на экране»: новый проект Ванадзорского драматического театра  имени Ованнеса Абеляна 

В рамках грантовой программы Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, Ванадзорский драматический театр имени Ованнеса Абеляна реализует новый  проект — «Театр на экране», в рамках которого созданы 15 документально-игровых фильмов, раскрывающих театр изнутри.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и информации Министерства образования и науки Республики Армения, цель программы —  укрепить связь театра и публики, познакомить публику с историей творческого коллектива театра, его администрации,  здания театра, показать зрителю любимых актеров, режиссеров  и художников вне  стен театра , раскрыть  доселе неизвестные публике  страницы и пласты театральной жизни.

«Реализация программы «Театр на экране» даст возможность оцифровывать архив: будет создан видеотека  спектаклей театра. В уникальном формате будет обеспечено определенное решение вынужденной культурной паузы времен коронации, а также возможность стать более профессиональным, активным и интересным на виртуальной платформе, увеличивая присутствие  в Интернете.

На всем протяжении реализации программы в художественном варианте будет преподаваться история театра, что позволит реализовать образовательную и культурную составляющую программы», - говорится в сообщении.

Театр объявил на своей странице в Facebook, что первый фильм цикла будет показан 31 января.

Фильмы программы «Театр на экране», помимо страницы Ванадзорского драматического театра имени Ованнеса Абеляна в Facebook, будут также показаны на телеканале «Фортуна».

 

 


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