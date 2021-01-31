«Театр на экране»: новый проект Ванадзорского драматического театра  имени Ованнеса Абеляна 

В рамках грантовой программы Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, Ванадзорский драматический театр имени Ованнеса Абеляна реализует новый проект — «Театр на экране», в рамках которого созданы 15 документально-игровых фильмов, раскрывающих театр изнутри.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и информации Министерства образования и науки Республики Армения, цель программы — укрепить связь театра и публики, познакомить публику с историей творческого коллектива театра, его администрации, здания театра, показать зрителю любимых актеров, режиссеров и художников вне стен театра , раскрыть доселе неизвестные публике страницы и пласты театральной жизни.

«Реализация программы «Театр на экране» даст возможность оцифровывать архив: будет создан видеотека спектаклей театра. В уникальном формате будет обеспечено определенное решение вынужденной культурной паузы времен коронации, а также возможность стать более профессиональным, активным и интересным на виртуальной платформе, увеличивая присутствие в Интернете.

На всем протяжении реализации программы в художественном варианте будет преподаваться история театра, что позволит реализовать образовательную и культурную составляющую программы», - говорится в сообщении.

Театр объявил на своей странице в Facebook, что первый фильм цикла будет показан 31 января.

Фильмы программы «Театр на экране», помимо страницы Ванадзорского драматического театра имени Ованнеса Абеляна в Facebook, будут также показаны на телеканале «Фортуна».