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Воспитанник «Шерифа»  присоединился к «Ноа»

Воспитанник «Шерифа»  присоединился к «Ноа»

У действующего обладателя Кубка Армении – ФК «Ноа» появился новый полузащитник.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Ноа» подписал контракт с 25-летним полузащитником Вадимом Пайрелом. Он является воспитанником молдавского «Шерифа» и   основную часть своей карьеры провел именно в «Шерифе».

Лидерами турнирной таблицы Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу являются команды  «Арарат», «Алашкерт» и «Арарат-Армения». У клубов по 18 очков. У «Лори» 17 очков. «Ноа» занимает 16-е место в таблице (16 очков), у «Урарту» - 15 очков, у «Вана» - 10 очков. Замыкают турнирную таблицу «Пюник» и «Ширак» (по 5 очков).


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