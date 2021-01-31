По состоянию на 31 января, из снежного «плена» были освобождены застрявшие автомобили - силами 33 спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 30-го января в 12։32 часов в Сюникское управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что на дороге Горис-Сисиан в снегу застряли машины, необходима помощь спасателей.

На место выехали 5 боевых расчетов пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Спасатели вытащили 298 застрявших в снегу автомобилей, оказали помощь 94 гражданам.

В работе участвовали 33 спасателя, были задействованы 3 единицы N-ской в/части Минобороны РА и группы ДП.