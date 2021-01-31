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Спасатели вытащили 298 застрявших в  снегу автомобилей

Спасатели вытащили 298 застрявших в  снегу автомобилей

По состоянию на 31 января, из снежного «плена» были освобождены застрявшие  автомобили - силами 33 спасателей.   

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 30-го января   в 12։32 часов   в Сюникское  управление  Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что  на дороге  Горис-Сисиан в  снегу  застряли машины,  необходима  помощь спасателей.

На место выехали 5  боевых расчетов  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Спасатели вытащили  298 застрявших в  снегу автомобилей, оказали помощь 94 гражданам.

В  работе  участвовали 33 спасателя, были  задействованы 3 единицы N-ской в/части Минобороны РА и группы ДП.

 


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