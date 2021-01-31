МОНКС  Армении проводит Спартакиаду для учащихся 8-12 классов, воспитанников  училищ и колледжей  

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, считая важным привлечение подростков к спортивным и массовым мероприятиям, их физическую подготовленность, повышение их трудоспособности и укрепление их здоровья, организует конкурс «Спартакиада» среди старшеклассников 8-12 классов, воспитанников ремесленных государственных училищ и колледжей (до 17 лет).

Об этом Арменпресс сообщили в отделе информации по связям с общественностью Министерства образования и науки РА.

«Согласно положению, утвержденному приказом 13-А / 2 министра ОНКС от 11 января 2021 года, конкурс будет проводиться в 4 этапа: 1-2 этапы пройдут в феврале-апреле в общинах и образовательных учреждениях; 3-й - региональный этап, пройдет в апреле в регионах, в Ереване и в Республике Арцах; а 4-й, республиканский этап - в мае, октябре-ноябре в Ереване и областях Республики Армения.

В программу Спартакиады включены следующие виды соревнований:

Баскетбол. Условия мероприятия определяет судейская комиссия на основании регламента Международной федерации баскетбола (участвуют 10 мальчиков, 10 девочек, 2 представителя). Волейбол. Условия соревнований определяет судейская комиссия на основании регламента Международной федерации волейбола (участвуют 10 юношей, 10 девушек, 2 представителя). Настольный теннис. Сроки соревнований определяет судейская комиссия на основании правил Международной федерации настольного тенниса (2 мальчика, 2 девочки, 1 представитель). Пятиборье. Бег по пересеченной местности (юноши - на 1000 м, девушки - на 500 м), бег (юноши - 100 м, девушки - 60 м), прыжки в длину, метание мяча на дистанцию, подтягивания (юноши), лежа, с опорой (девушки). Условия конкурса определяет судейская комиссия (участвует 5 юношей, 5 девушек, 1 представитель). Стрельба. Соревнования проводятся из пневматического оружия с 10-метровой дистанции: по 3 пробных и 5 счетных выстрелов - по правилам Международной федерации стрельбы (участвуют 4 юноши, 4 девушки, 1 представитель). Шахматы (быстрые). Соревнования проводятся по швейцарской системе (9 туров). Продолжительность каждой игры - 10 минут, добавочных 5 секунд после первого шага (от каждой команды участвуют 3 юношей, 3 девушек, 1 представитель). Армрестлинг (юноши, девушки). Соревнования проводятся по действующим правилам армрестлинга: правой рукой — юноши в шести весовых категориях до 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг и 70+ кг, девушки в четырех весовых категориях и выше: до 45 кг, 50 кг, 55 кг и 55+ кг (участвуют 6 юношей, 4 девушки, 1 представитель). Футзал. Условия соревнований определяются судейской комиссией на основании регламента Международной федерации мини-футбола, продолжительность игры 20 минут с перерывом 10 минут (от каждой команды по 10 мальчиков, 1 представитель). Бадминтон (юноши, девушки). Условия проведения соревнований по бадминтону определяет судейская коллегия на основании правил Международной федерации бадминтона (от каждой команды 2 мальчика, 2 девочки, 1 представитель). Пляжный волейбол (мальчик, девочка). Соревнования проводятся в соответствии с регламентом Международной федерации (от каждой команды участвуют 2 юношей, 2 девушки, 1 представитель). Атлетика (юноши, девушки). Условия соревнований определяются судейской комиссией на основании регламента Международной федерации легкой атлетики (от каждой команды 5 юношей, 5 девушек, 1 представитель). Шашки. Соревнования проводятся в 9 туров по швейцарской системе - жеребьевкой (от каждой команды 3 мальчика, 3 девочки, 1 представитель). Гандбол (юноши, девушки). Условия соревнований определяются судейской комиссией на основании регламента Международной федерации гандбола (от каждой команды 10 юношей, 10 девушек, 2 представителя).

Подготовку и проведение Спартакиады координирует Министерство образования и науки Республики Армения. Соревнование проводится при поддержке спортивных федераций Армении, областных администраций Республики Армения, мэрии Еревана, Министерства военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма Республики Арцах.

Ответственность за организацию и проведение по этапам несут:

- на первом этапе — образовательные учреждения,

- на 2 этапе — общины Республики Армения,

- на 3-м этапе — областные администрации РА, мэрия Еревана, Министерство военного патриотизма, молодежи, спорта и туризма Азербайджанской Республики,

- непосредственную ответственность за проведение 4-го межрегионального финального тура соревнований по видам спорта несет судейская комиссия, утвержденная Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.

В 4-м - республиканском туре Спартакиады команды, занявшие 1-3 места по видам спорта, удостоятся грамот, медалей, кубков, сувениров, а команды, занявшие 1-3 места в общем командном зачете, также получат денежное вознаграждение.

Отметим, что Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения проведет также спортивные соревнования «Спортландия» для учащихся 1-3 и 4-7 классов», - говорится в сообщении.