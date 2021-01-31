В Армении закрыт  ряд  автомагистралей, на них местами гололед. Ларс закрыт

На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги.

Перевал Варденяц и автодорога Горис-Сисиан Сюникской области закрыты (метель), также закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на поворотах у города Дилижан Тавушской области, в селе Тигранашен Араратской области, на дорогах Ванадзор-Дилижан Лорийской области, Манташ-Алагяз Ширакской области, в Гегаркуникской, Котайкской, Арагацотнской областях, на участке Сараван - «Зангер» Вайоцдзорской области, на дорогах Вайка и Джермука местами гололед.

В Ширакской области снегопад.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта. С российской стороны здесь скопилось 470 автомобилей.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.