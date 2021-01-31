COVID-19: в Армении подтверждено 125 новых случаев, 205 человек выздоровели, умерли – 9

По состоянию на 11:00 31 января в Армении подтверждено 167 тысяч 26 случаев заболевания коронавирусом, из них 157 тыс. 519 случаев выздоровления, 3 тысячи 80 — со смертельным исходом. На данный момент фактически проходят лечение от коронавируса 5 тысяч 658 пациентов. В целом сделано 648 тысяч 520 тестов.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения РА, 30 января проведено 1 тыс. 957 тестов, подтвердивших 125 новых случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 9 случаев смерти и 205 случаев выздоровления.

Накануне было зарегистрировано 3 случая, когда пациенты болели коронавирусной инфекцией, однако смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев — 769.