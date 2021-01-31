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COVID-19: в Армении подтверждено 125 новых случаев, 205 человек выздоровели, умерли – 9

COVID-19: в Армении подтверждено 125 новых случаев, 205 человек выздоровели, умерли – 9

По состоянию на 11:00 31 января в Армении подтверждено 167 тысяч 26 случаев заболевания коронавирусом, из них 157 тыс. 519 случаев выздоровления, 3 тысячи 80 — со смертельным исходом. На данный момент фактически проходят лечение от коронавируса 5 тысяч   658 пациентов. В целом сделано 648 тысяч 520 тестов.

Как сообщили  Арменпресс  в  Министерстве здравоохранения РА, 30 января проведено 1 тыс. 957 тестов, подтвердивших 125 новых случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 9 случаев смерти  и  205 случаев выздоровления.

Накануне было зарегистрировано 3 случая,  когда пациенты   болели  коронавирусной инфекцией, однако смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев — 769.


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