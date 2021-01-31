Эти футбольные матчи состоятся сегодня
10:54, 31 Январь, 2021
В ряде чемпионатов Европы по футболу состоятся матчи очередных туров.
Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Германии, Англии и Испании.
Италия. Серия А
«Специя» - «Удинезе» - 15:30
«Аталанта» - «Лацио» - 18:00
«Кальяри» - «Сассуоло» - 18:00
«Кротоне» - «Дженоа» - 18:00
«Наполи» - «Парма» - 21:00
«Рома» - «Верона» - 23:45
Испания. Ла Лига
«Хетафе» - «Алавес» - 17:00
«Кадис» - «Атлетико» - 19:15
«Гранада» - «Селта» - 21:30
«Барселона» - «Атлетик» - 00:00
Германия. Бундеслига
«Кельн» - «Арминия» - 18:30
«Вольфсбург» - «Фрайбург» - 21:00
Англия. Премьер Лига
«Челси» - «Бернли» - 16:00
«Лестер» - «Лидс» - 18:00
«Вест Хэм» - «Ливерпуль» - 20:30
«Брайтон» - «Тоттенхэм» - 23:15
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