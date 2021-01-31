 Эти футбольные матчи состоятся сегодня

В ряде чемпионатов Европы по футболу состоятся матчи очередных туров.

Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Германии, Англии и Испании.

Италия. Серия А

«Специя» - «Удинезе» - 15:30

«Аталанта» - «Лацио» - 18:00

«Кальяри» - «Сассуоло» - 18:00

«Кротоне» - «Дженоа» - 18:00

«Наполи» - «Парма» - 21:00

«Рома» - «Верона» - 23:45

Испания. Ла Лига

«Хетафе» - «Алавес» - 17:00

«Кадис» - «Атлетико» - 19:15

«Гранада» - «Селта» - 21:30

«Барселона» - «Атлетик» - 00:00

Германия. Бундеслига

«Кельн» - «Арминия» - 18:30

«Вольфсбург» - «Фрайбург» - 21:00

Англия. Премьер Лига

«Челси» - «Бернли» - 16:00

«Лестер» - «Лидс» - 18:00

«Вест Хэм» - «Ливерпуль» - 20:30

«Брайтон» - «Тоттенхэм» - 23:15