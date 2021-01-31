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Дубль Лукаку помог «Интеру» выиграть

Дубль Лукаку помог «Интеру» выиграть

В рамках 20-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимал «Беневенто».

Как  передает Арменпресс, в матче, состоявшемся в Милане, «Интер» добился преимущества с большим счетом - 4:0. Ромелу Лукаку стал автором дубля, Лаутаро Мартинес отличился сразу, Рикардо Импрота забил автогол.

После этой победы «Интер» занимает второе место в турнирной таблице серии А — с 44 очками, «Милан» выходит на первое место с 46 очками. Бененто только 12-й..


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