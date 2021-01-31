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«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» не  определили  победителя

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» не  определили  победителя

В центральном матче   чемпионата Англии по футболу встретились «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Как  передает Арменпресс, в первой половине игры ни одна из команд не воспользовалась шансом выйти вперед. Так  же развивались события  и во втором тайме,  в итоге матч завершился вничью.

После этого тура «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице, а «Арсенал» - 8-е.

В следующем туре  соперником «красных дьяволов» станет «Саутгемптон», а «Арсенал» сыграет с «Вулверхэмптоном».


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