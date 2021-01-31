«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» не  определили  победителя

В центральном матче чемпионата Англии по футболу встретились «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Как передает Арменпресс, в первой половине игры ни одна из команд не воспользовалась шансом выйти вперед. Так же развивались события и во втором тайме, в итоге матч завершился вничью.

После этого тура «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице, а «Арсенал» - 8-е.

В следующем туре соперником «красных дьяволов» станет «Саутгемптон», а «Арсенал» сыграет с «Вулверхэмптоном».