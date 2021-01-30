Террористы подорвали автомобиль на севере Сирии
17:45, 30 Январь, 2021
На севере Сирии в городе Африне произошел теракт, погибли мирные жители, несколько человек ранены. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.
"Несколько человек погибли и получили ранения в результаты подрыва начиненной взрывчаткой машины в промышленной зоне города Африн, который оккупирован протурецкими террористическими формированиями", – говорится в сообщении.
Сообщения о терактах с севера провинции Алеппо из района Африн и города Эль-Баб поступают регулярно.
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