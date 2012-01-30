Анонс мероприятий на 1 февраля
17:47, Январь 30, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 10:54 Эти футбольные матчи состоятся сегодня
- 10:51 Дубль Лукаку помог «Интеру» выиграть
- 10:45 «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» не определили победителя
- 30.01-23:51 Вице-премьеры Армении, Азербайджана и РФ договорились создать следующие экспертные подгруппы
- 30.01-17:47 Анонс мероприятий на 1 февраля
- 30.01-17:45 Террористы подорвали автомобиль на севере Сирии
- 30.01-17:29 Число заболевших COVID-19 в США за сутки выросло на 162,6 тысячи
- 30.01-17:18 США сотрудничают с Россией по нагорно-карабахскому конфликту. Посол США в России
- 30.01-16:48 Пограничные инциденты на участке Воротан-Давид-Бек межгосударственной дороги Горис-Капан не отмечен
- 30.01-16:35 Отберут последнее? Трампа хотят выселить из резиденции во Флориде
- 30.01-16:20 Европейское агентство полностью одобрило использование вакцины Oxford / AstraZeneca в ЕС
- 30.01-15:43 В случае досрочных выборов «Альянс» примет участие со своим списком и своим кандидатом в премьеры
- 30.01-15:27 В такси и на судах. Американцев заставят носить маски в транспорте
- 30.01-15:21 Глава МИД Ирана посетил Нахичеван
- 30.01-15:14 В Армении потеплеет на 5-6 градусов
- 30.01-15:04 Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство Джалала Арутюняна
- 30.01-14:25 Разработчик вакцины Sputnik V создаст новую вакцину и лечебный препарат
- 30.01-14:17 Военные РФ направились из Степанакерта в российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня
- 30.01-14:10 В Агдаме начал работу Российско-турецкий мониторинговый центр
- 30.01-13:14 Чехия ограничила иностранцам въезд из-за коронавируса
- 30.01-12:54 Утвержден новый порядок именования государственных образовательных учреждений
- 30.01-12:39 На трассе Армения-Арцах закрытые и труднопроходимые участки
- 30.01-12:25 Президент Саркисян направил поздравительное послание королю Иордании по случаю его дня рождения
- 30.01-12:05 На участках Мартуни, Джракан, Егникнер в Арцахе найдены останки еще 15 военнослужащих
- 30.01-12:01 COVID-19: в Арцахе подтверждено 4 новых случая
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