Число заболевших COVID-19 в США за сутки выросло на 162,6 тысячи

Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 162,6 тысячи, зафиксировано 3483 летальных исхода. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 162 601 случай заболевания COVID-19 в США. С начала эпидемии, как сообщается, коронавирусом в США заразились более 25,9 миллиона человек, скончались свыше 436,8 тысячи пациентов.