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Отберут последнее? Трампа хотят выселить из резиденции во Флориде

Отберут последнее? Трампа хотят выселить из резиденции во Флориде

Экс-президента США Дональда Трампа могут принудительно выселить из его резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида, так как здание не зарегистрировано как жилой дом. Как передает  Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет NEWS.ru.

Поместье было выкуплено бывшим главой государства еще в 1985 году у светской львицы Марджори Мэрриуэзер. Позднее Трамп сделал из него частный гольф-клуб. При этом он был вынужден согласиться с определенными условиями, в частности, в клубе должно состоять не более 500 членов, которые не могли проводить там более семи дней подряд или больше трех недель в году.

Теперь вопрос находится на рассмотрении городского прокурора Джона Рэндольфа. Он попытается определить наличие прав у Трампа на длительное проживание в Мар-а-Лаго.


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