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Европейское агентство полностью одобрило использование вакцины Oxford / AstraZeneca в ЕС

Европейское агентство полностью одобрило использование вакцины Oxford / AstraZeneca в ЕС

Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency) недавно, после  некоторых сомнений в последнее время,  разрешило использование вакцины Oxford / AstraZeneca Covid-19 во всех возрастных группах взрослых.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает The Guardian.

Через месяц после того, как вакцина была одобрена в Великобритании, регулирующий орган ЕС объявил, что Oxford / AstraZeneca безопасна для общего использования в 27 странах-членах.

 


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