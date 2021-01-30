Европейское агентство полностью одобрило использование вакцины Oxford / AstraZeneca в ЕС

Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency) недавно, после некоторых сомнений в последнее время, разрешило использование вакцины Oxford / AstraZeneca Covid-19 во всех возрастных группах взрослых.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Guardian.

Через месяц после того, как вакцина была одобрена в Великобритании, регулирующий орган ЕС объявил, что Oxford / AstraZeneca безопасна для общего использования в 27 странах-членах.