В такси и на судах. Американцев заставят носить маски в транспорте

В США, пользуясь общественным транспортом, нужно будет обязательно носить маски, мера затрагивает также самолеты и поезда, ограничения начнут действовать с позднего вечера 1 февраля по местному времени из-за ситуации с COVID-19, следует из заявления американского регулятора.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски готовит приказ об обязательном ношении масок в различных видах общественного транспорта.

"Центры по контролю и профилактике заболеваний издали приказ 29 января 2021 года, требующий от передвигающихся (на транспорте – ред.) ношение масок для предотвращения распространения вируса, вызывающего COVID-19", – отмечается в заявлении CDC.