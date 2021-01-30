Глава МИД Ирана посетил Нахичеван

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад ДжавадЗариф посетил Нахичеванскую Автономную Республику.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA.

Сообщается, что Зариф находится в Нахичеване, где ведет переговоры с разными высокопоставленными лицами по различным вопросам.

Прибыв туда, Зариф сказал, что по завершении своих визитов в пять стран региона: Армению, Россию, Грузию, Азербайджан и Турцию, он посетит Нахиджеванскую Автономную Республику, чтобы обсудить возможности транзита и сотрудничества в регионе после войны в Нагорном Карабахе.