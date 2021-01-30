Глава МИД Ирана посетил Нахичеван
15:21, 30 Январь, 2021
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад ДжавадЗариф посетил Нахичеванскую Автономную Республику.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA.
Сообщается, что Зариф находится в Нахичеване, где ведет переговоры с разными высокопоставленными лицами по различным вопросам.
Прибыв туда, Зариф сказал, что по завершении своих визитов в пять стран региона: Армению, Россию, Грузию, Азербайджан и Турцию, он посетит Нахиджеванскую Автономную Республику, чтобы обсудить возможности транзита и сотрудничества в регионе после войны в Нагорном Карабахе.
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