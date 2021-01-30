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Глава МИД Ирана посетил Нахичеван

Глава МИД Ирана посетил Нахичеван

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад ДжавадЗариф посетил Нахичеванскую Автономную Республику.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA.

Сообщается, что Зариф находится в Нахичеване, где ведет переговоры с разными высокопоставленными лицами по различным вопросам.

Прибыв туда, Зариф сказал, что по завершении своих визитов в пять стран региона: Армению, Россию, Грузию, Азербайджан и Турцию, он посетит Нахиджеванскую Автономную Республику, чтобы обсудить возможности транзита и сотрудничества в регионе после войны в Нагорном Карабахе.

 

 

 


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